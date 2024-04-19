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В Москве стартовал форум "Новая эпоха - новые пути"

14:47
  • пятница
  • 19 апреля 2024

Запланированы тематические сессии

Вопросам создания Большого евразийского партнерства посвящен международный форум "Новая эпоха - новые пути", он стартовал сегодня в Москве.

Для участия в конференции, в российскую столицу приехали более 600 экспертов, представителей власти и бизнеса из трех десятков стран. Открылось мероприятие пленарным заседанием, на котором спикеры обсуждают актуальные проблемы формирования многополярного мира.

Запланированы также тематические сессии, посвященные экономике, международному праву, предпринимательству, науке и образованию. Кроме того, на полях форума состоится подписание соглашений в различных сферах.

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Форум "Новая эпоха - новые пути"
Форум "Новая эпоха - новые пути"
Форум "Новая эпоха - новые пути"
Форум "Новая эпоха - новые пути"
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