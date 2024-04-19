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Появились новые данные по делу об убийстве на парковке в Москве

14:58
  • пятница
  • 19 апреля 2024

Ведется следствие

По делу об убийстве 24-летнего Кирилла Ковалева из-за парковки в Москве задержаны три человека. Это отец, дядя и знакомый подозреваемого в преступлении. Как сообщили сегодня в столичном Следственном комитете, в ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

Минувшей ночью в квартире подозреваемого прошли обыски. В частности, были обнаружены 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов наличными. Кому принадлежат эта крупная сумма денег и насколько законен их оборот, сейчас выясняется. А накануне вечером были обнаружены две машины, на которых скрывался подозреваемый вместе с приятелями. Следователи их также осмотрели. Розыск продолжается.

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Задержанный Шахин Аббасов
Задержанный Шахин Аббасов
Кадры видонаблюдения с места убийства мотоциклиста на парковке
Кадры видонаблюдения с места убийства мотоциклиста на парковке
Оцепление на месте убийства мотоциклиста
Оцепление на месте убийства мотоциклиста
Задержанный по делу об убийстве на парковке в Москве
Задержанный по делу об убийстве на парковке в Москве
Оцепление на месте убийства мотоциклиста
Оцепление на месте убийства мотоциклиста
Обыск в квартире подозреваемого в убийстве на парковке
Обыск в квартире подозреваемого в убийстве на парковке
Задержанный по делу об убийстве на парковке в Москве
Задержанный по делу об убийстве на парковке в Москве
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