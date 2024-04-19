В Москве задержали лже-ремонтников, обманывавших пенсионеров

Следователи возбудили 40 уголовных дел

В столице перед судом предстанут 10 человек, которых обвиняют в мошенничестве в отношении пенсионеров. Злоумышленники под видом городских служб обзванивали пожилых москвичей и уговаривали сделать ремонт в квартирах. Для диалогов у них были разработаны настоящие сценарии.

Подозреваемые явно таких гостей не ожидали. Этого мужчину задержали дома. И сразу вопросы в лоб.

Этот и еще 9 обвиняемых в мошенничестве организовали три колл-центра. Обзванивали пожилых людей и предлагали сделать ремонт в квартире. Точнее, уговаривали. Работали по четкой методичке. Следователи нашли инструкции, в которых было прописано, как вести диалоги с пенсионерами. Целый список наводящих вопросов с использованием приемов психологического манипулирования. При этом обещали, что часть расходов будет оплачена за счет средств льготной программы, в которой, конечно же, осталось всего несколько мест.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержаны 10 фигурантов – организаторы и активные участники группы. Шестеро из них заключены под стражу, трое находятся под домашним арестом. Еще одной соучастнице избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Каждый шаг отрабатывался по четкой инструкции. В том числе ссылались на соседей, которые уже начали ремонт. Называли даже их имена. После получения согласия пенсионеров на ремонт приезжали к ним домой и заключали договора. И сразу требовали предоплату.

"При этом стоимость услуг завышалась в несколько раз, а работы производились некачественно либо под разными предлогами не производились вовсе", - сказала Ирина Волк.

Но задержанные во время допросов от своей легенды добропорядочных строителей не отходили. Общий ущерб превышает 5 миллионов рублей. Следователи возбудили 40 уголовных дел по статье "Мошенничество". Материалы отправили в Нагатинский районный суд.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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