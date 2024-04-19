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Глава ЦРУ предрек Украине поражение в конце 2024 года

12:57
  • пятница
  • 19 апреля 2024

Уильям Бернс предположил, что Путин сможет диктовать свои условия

ВСУ потерпят поражение до конца 2024 года. Такой прогноз сделал директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс. Так он прокомментировал дебаты в Конгрессе США, где готовятся обсудить выделение дополнительной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

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По мнению разведчика, Владимир Путин сможет "диктовать условия политического  урегулирования". Бернс считает, что Украина переживает сложный момент на поле боя. И сейчас у нее заканчиваются боеприпасы, а значит пришло время США ей помочь.

Бернс отметил, что последний раз был на Украине месяц назад. И при общении с высокопоставленным офицером ВСУ узнал. что войскам пришлось отступить именно из-за нехватки боеприпасов.

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Уильям Бёрнс
Уильям Бёрнс
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