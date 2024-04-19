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МВФ: Экономика в России растет быстрее, чем в развитых странах

12:55
  • пятница
  • 19 апреля 2024

Страна адаптировалась к новым "нормам", часть экономики успешно перешла на военные рельсы

Предсказания недоброжелателей о "разрыве в клочья" российской экономики не сбылись. Она продолжает расти хорошими темпами: МВФ ожидает к концу года рост в 3,2%, сообщает CNBC.

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Международный валютный фонд ожидает, что в этом году экономика России будет расти быстрее, чем экономики развитых стран. Согласно докладу МВФ под названием "Перспективы развития мировой экономики", в процентном отношении Россия опережает прогнозируемые темпы роста для США (2,7%), Великобритании (0,5%), Германии (0,2%) и Франции (0,7%).

Как отмечает издание, такая перспектива едва ли обрадует западные страны, которые жаждут экономически изолировать и наказать Россию за начало конфликта на Украине в 2022 году. Эксперты отмечают, что западные санкции в отношении важнейших отраслей российской экономики сделали ее более самодостаточной, а уровень потребления (а значит, и спроса) и внутренние инвестиции сохраняют устойчивость.

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