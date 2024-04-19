Лавров: Запад бездумно наращивает санкции против России

Результат введения санкций никто не оценивает

Запад наращивает санкции против России совершенно бездумно. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. Он подчеркнул, что никто не анализирует результат введения ограничений, сообщает РИА Новости.

При этом, по мнению российского дипломата, все было совершенно очевидно еще после "крымских" санкций.

"Мы собрались и решили не зависеть от них во всех сферах", - заявил Лавров. Причем стране это удалось сделать еще до специальной военной операции.

Напомним, против России было введено беспрецедентное количество санкций. И их число продолжает расти. При этом влияние этих ограничений на экономику Европы очевидно, но страны Старого Света не спешат их отменять.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"