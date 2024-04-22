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Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

00:01
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

Юпитер и Уран сошлись в Тельце

Овны

Этот день имеет огромный потенциал: не пропустите его! Для вас он несет новые финансовые возможности: записывайте идеи, которые придут сегодня.

Тельцы

Этот день настал: в вашем знаке сошлись Юпитер и Уран, которые встречаются раз в тринадцать лет. Это возможность изменить жизнь: переехать, сменить профессию.

Близнецы

Вы можете получить ответы на самые сложные вопросы, касающиеся смысла жизни, миссии, предназначения. Достаточно услышать голос своей интуиции.

Раки

Неожиданные события откроют перед вами варианты, о которых вы не догадывались. "А что, так можно было?" - спросят многие представители знака и начнут применять новый опыт.

Львы

Представители знака, у которых хватит смелости сменить работу или профессию, начнут новый этап в карьере. Это раздвинет ваши горизонты и откроет более короткий путь к успеху.

Девы

Подумайте о том, где вы хотите побывать и каких навыков вам не хватает для карьерного роста. Девы амбициозны и готовы много работать, но нужны свежие идеи!

Весы

Вы находитесь в интересном месте: старые цели уже неактуальны, а новые еще не сформировались. Не потеряйте себя, учитывайте свои особенности и уникальность.

Скорпионы

Разводы, новые браки, романы с необычными людьми: ваша личная жизнь не дает скучать! Главное, чтобы это делало вас счастливыми, наполняло, а не опустошало.

Стрельцы

Шансы изменить образ жизни, победить вредную привычку или разорвать токсичную связь велики. Вы сейчас как никогда близки к жизни своей мечты!

Козероги

День инсайтов: вы вдруг найдете способы быстро решить свои проблемы. Не обойдется без творческих озарений, влюбленностей и рождения детей.

Водолеи

Ваша главная планета Уран сегодня правит балом. Ее особенности масштабирует Юпитер, так что у вас есть все шансы быть замеченными и занять более высокое место.

Рыбы

Рискните и попробуйте научиться чему-то новому, войти в сферу, в которой вы абсолютный новичок. Этот опыт нейтрализует главного врага: страх перемен.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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