Путин обсудил с Совбезом борьбу с наркологической угрозой

Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.

"У нас несколько вопросов сегодня. Поговорим о запасах госрезервов, поговорим о мерах по совершенствованию оказания помощи населению в борьбе с наркологической угрозой. Несколько докладчиков", - сказал глава государства, открывая совещание.