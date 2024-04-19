Путин обсудил с Совбезом борьбу с наркологической угрозой

Президент провел оперативное совещание
Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.
"У нас несколько вопросов сегодня. Поговорим о запасах госрезервов, поговорим о мерах по совершенствованию оказания помощи населению в борьбе с наркологической угрозой. Несколько докладчиков", - сказал глава государства, открывая совещание.
В дискуссии приняли участие премьер-министр, члены кабмина, спикеры обеих палат парламента, руководители силовых ведомств.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"