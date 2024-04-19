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Путин обсудил с Совбезом борьбу с наркологической угрозой

13:55
  • пятница
  • 19 апреля 2024

Президент провел оперативное совещание

Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.

"У нас несколько вопросов сегодня. Поговорим о запасах госрезервов, поговорим о мерах по совершенствованию оказания помощи населению в борьбе с наркологической угрозой. Несколько докладчиков", - сказал глава государства, открывая совещание.

В дискуссии приняли участие премьер-министр, члены кабмина, спикеры обеих палат парламента, руководители силовых ведомств.

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Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза
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