Россия этого не позволит

Москва не позволит НАТО приблизить границы альянса к России на Украине. Эти попытки обречены на провал, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

В интервью радиостанциям "Спутник", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда" Лавров признал, что в отношении дальнейшей судьбы западных регионов Украины полной ясности пока нет. В то же время, судьба Украины, которая хочет быть частью русского мира, на русском языке говорить и воспитывать своих детей, предельно ясна, подчеркнул министр.

Лавров также сообщил, что в случае новых переговоров по Украине Россия не намерена делать какие-либо паузы в боевых действиях. Глава МИД подчеркнул, что властям в Киеве нет никакой веры – так что процесс будет продолжаться. Тем более, что реалии на земле теперь совсем другие – и это касается не только линии соприкосновения, но и наличия в составе России четырех новых, исконно российских регионов, что закреплено поправками в Конституцию, заключил Лавров.

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