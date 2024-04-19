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Главу Института Пушкина уволили с поста

14:13
  • пятница
  • 19 апреля 2024

Наталью Трухановскую отправили в отставку после скандала с поддельными сертификатами

Ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская отправлена в отставку.  Об этом заявили в пресс-службе Минобрнауки. Решение было принято в прошлую пятницу, 12 апреля, но известно о нем стало только сейчас. 

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Исполняющим обязанности ректора стал Никита Гусев. При этом в самом Институте утверждают, что Трухановскую никто не уведомил об увольнении, а сама она сейчас на больничном. В Министерстве настаивают, что все было сделано по закону. 

Напомним, 8 апреля следователи задержали группу сотрудников Института русского языка имени Пушкина. Их обвинили в выдаче фальшивых сертификатов о владении русским языком трудовым мигрантам. Иностранцы использовали документы для оформления вида на жительство. 

 

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Наталья Трухановская
Наталья Трухановская
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