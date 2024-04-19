Зеленский в Славянске решил встретиться с ранеными бойцами

Он приехал на территорию ДНР, подконтрольную Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Славянск на территорию ДНР, подконтрольную Киеву. Об этом он сам написал в своем телеграм-канале. Там указал, что встречался с ранеными бойцами.

Солдаты ВСУ проходят лечение в медицинской роте 95-й отдельной штурмовой бригады. Некоторым из них Зеленский вручил государственные награды. Никаких иных подробностей визита украинский лидер не привел.

Тем временем на Южно-Донецком направлении идут тяжелые бои. ВС России наступают в районе Владимировки, Старомайорского и Дорожнянки. По данным Минобороны, только за минувшие сутки на этом направлении уничтожили до 140 бойцов ВСУ.

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