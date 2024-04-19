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Полиция задержала убившего москвича в ссоре из-за парковки иностранца

14:42
  • пятница
  • 19 апреля 2024

21-летний гражданин Азербайджана находился в России нелегально

В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве москвича иностранец. В ближайшее время суд  рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, следствие требует заключить его под стражу, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

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Инцидент произошел 17 апреля на Краснодарской улице в Москве. 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома. 24-летний местный житель сделал водителю замечание.

Иностранец напал на москвича, избил его, ударил ножом в живот и скрылся с места преступления. Раненый скончался в больнице. Позже подозреваемый и двое его соучастников были задержаны в Ростовской области. Мигрант находился в России нелегально, временная регистрация просрочена.

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