Полиция задержала убившего москвича в ссоре из-за парковки иностранца

21-летний гражданин Азербайджана находился в России нелегально

В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве москвича иностранец. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, следствие требует заключить его под стражу, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 17 апреля на Краснодарской улице в Москве. 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома. 24-летний местный житель сделал водителю замечание.

Иностранец напал на москвича, избил его, ударил ножом в живот и скрылся с места преступления. Раненый скончался в больнице. Позже подозреваемый и двое его соучастников были задержаны в Ростовской области. Мигрант находился в России нелегально, временная регистрация просрочена.

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