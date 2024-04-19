Страны G7 развивают собственное производство, благодаря "помощи" Украине

Логистические цепочки поставки оружия тоже будут отрегулированы

Страны "большой семерки" ради оказания помощи Украине начали развивать собственное производство и совершенствовать логистические цепочки. Об этом говорится в заявлении, которые приняли главы МИД стран G7 после встречи в Италии. Его цитирует РИА Новости.

Конкретные объемы помощи в документе не прописаны. Однако там отмечается, что для реализации этих планов могут быть использованы активы, замороженные у России. По крайней мере дипломаты обсуждают "возможность их применения" в рамках международного права. Предполагается, что активы будут разморожены только после того, как Россия "заплатит причиненный ущерб".

Напомним, что Россия не раз заявляла, что поставки вооружения Украине только затягивают конфликт. Они мешают сторонам начать переговоры. А кроме того, напрямую вовлекают НАТО в противостояние.

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