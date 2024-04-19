Президент Азербайджана приедет к Путину в Москву

Главы двух государств проведут переговоры

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с азербайджанским коллегой Альхамом Алиевым.

Лидер соседнего государства прибудет в Москву с рабочим визитом в понедельник, 22 апреля. Стороны обсудят двусторонние отношения и региональные вопросы.

Кроме того, по случаю 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали Путин и Алиев встретятся с ветеранами БАМа и работниками железнодорожной отрасли, сообщили в пресс-службе Кремля.

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