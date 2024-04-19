ФСБ задержала подростков при попытке поджечь военный вертолет

Школьники пытались проникнуть на аэродром "Кряж" в Тольятти

Двое 16-летних подростков задержаны в Тольятти сотрудниками МВД. Школьники пытались поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме "Кряж". Попытка не удалась, подростков задержали сотрудники ФСБ.

Как сообщил в Telegram депутат Госдумы Александр Хинштейн, задержанные признались, что действовали по заданию спецслужб Украины. Более того, выяснилось, что это далеко не первая их диверсия, они уже устраивали теракты на территории региона.

Злоумышленники рассказали, что с начала года подожгли два релейных шкафа в селе Боровка. Также устроили поджог вышки сотовой связи в Тольятти и поезда на железнодорожной станции "Жигулевское Море". Возбуждено уголовное дело о теракте.

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