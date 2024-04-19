Апрельский гуманитарный конвой от команды юго-запада Москвы преодолел 4 тысячи километров

Он стал самым масштабным

Самый протяженный и масштабный – это основные характеристики апрельского гуманитарного конвоя команды юго-запада Москвы. За время пути он преодолел 4 тысячи километров. Об этом сообщает Агентство городских новостей со ссылкой на пресс-службу московского регионального отделения партии "Единая Россия".

Колонна состояла из шести автомобилей. За пять дней им удалось посетить 18 точек в новых регионах России. В Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области везли груз, собранный совместными усилиями жителей города. Среди пунктов назначения: гимназия, военный госпиталь и места базирования военнослужащих.

Гуманитарный груз собирали совместно с представителями Следственного комитета по Юго-Западному административному округу, коммерсантами и простыми москвичами.

"Очень большую помощь в ежемесячных сборах оказывают предприниматели нашего округа. Так, в этот выезд, благодаря администрации торговых центров "Квадрат", "Малина", "Ареал" и "МЦ", мы собрали более 7 тонн строительных материалов и продуктов питания, а также запас моторного масла и прочие необходимые вещи, – рассказал руководитель исполкома "Единой России" Алексей Серов. – Конечно, наши бойцы также получают огромную поддержку от государства – обмундирование, довольствие, соцподдержку. В Москве работает единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей (Береговой проезд, дом 8, строение 2). Там участники СВО и члены их семей могут получить комплексную помощь и поддержку, включая оформление льгот, помощь в поиске работы, психологическую поддержку и консультацию юриста. Но все мы понимаем: помощи много не бывает. Поэтому сборы помогают нашим ребятам сосредоточиться на самом главном – выполнении боевых задач".

Особую благодарность представители команды юго-запада Москвы выражают водителям "Автодора". Именно они возят гуманитарный груз в зону СВО. При этом садятся за руль, невзирая на качество дорог и любые погодные условия.

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