В Минобороны рассказали о групповых ударах по украинской инфраструктуре

Нанесены 34 удара

Вооруженные силы России за неделю нанесли 34 удара по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

Удары стали ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Наши военные использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования и беспилотники.

Целями ударов были военные объекты, инфраструктурные объекты стратегического значения и энергетическая инфраструктура.

Отдельно в Минобороны сообщили о поражении пунктов дислокации иностранных наемников.

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