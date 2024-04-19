В Минобороны рассказали о групповых ударах по украинской инфраструктуре

Нанесены 34 удара
Вооруженные силы России за неделю нанесли 34 удара по военной и энергетической инфраструктуре Украины.
Удары стали ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.
Наши военные использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования и беспилотники.
Целями ударов были военные объекты, инфраструктурные объекты стратегического значения и энергетическая инфраструктура.
Отдельно в Минобороны сообщили о поражении пунктов дислокации иностранных наемников.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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