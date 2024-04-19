Четырехсоткилограммовый москвич скончался в больнице

Неделю назад его эвакуировали из квартиры через окно

Житель Москвы, который весил около 400 килограммов, скончался в больнице. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Мужчина 10 лет не выходил из своей квартиры, так как не мог двигаться. Но 11 апреля ему пришлось обратиться за медицинской помощью.

Мужчине стало плохо с сердцем, и он вызвал скорую. Врачи потребовали срочной госпитализации. Однако для этого пришлось привлекать спасателей. Вынести через дверь больного не представлялось возможным.

Сотрудникам МЧС тоже пришлось нелегко. Они вынуждены были пилить решетки на окнах и звать на помощь соседей. В итоге пациента все же госпитализировали. Но врачи не смогли ему помочь, и спустя неделю мужчина скончался в больнице.

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