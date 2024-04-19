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Четырехсоткилограммовый москвич скончался в больнице

16:02
  • пятница
  • 19 апреля 2024

Неделю назад его эвакуировали из квартиры через окно

Житель Москвы, который весил около 400 килограммов, скончался в больнице. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Москвича весом более 300 кг четыре часа вытаскивали из квартиры

Мужчина 10 лет не выходил из своей квартиры, так как не мог двигаться. Но 11 апреля ему пришлось обратиться за медицинской помощью. 

Мужчине стало плохо с сердцем, и он вызвал скорую. Врачи потребовали срочной госпитализации. Однако для этого пришлось привлекать спасателей. Вынести через дверь больного не представлялось возможным. 

Сотрудникам МЧС тоже пришлось нелегко. Они вынуждены были пилить решетки на окнах и звать на помощь соседей. В итоге пациента все же госпитализировали. Но врачи не смогли ему помочь, и спустя неделю мужчина скончался в больнице. 

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