Задержан убийца мотоциклиста на юго-востоке Москвы. Все подробности

21-летний Шахин Аббасов набросился с ножом на жертву, а потом скрылся

Небритый и непричесанный - этот мужчина скрывался от полиции два дня. Зовут его Шахин Аббасов. Ему 21 год. Был пойман в Ростовской области вместе с двумя братьями. Подозревается в убийстве, совершенном в Москве.

"Сотрудники полиции совместно с нашими коллегами из ФСБ задержали на территории станицы Казанская Верхнедонского района Ростовской области подозреваемого в убийстве молодого человека в московском районе Люблино", - сообщили в МВД.

"Они доставляются в Москву для проведения следственных действий. Следствие также будет решать вопрос о мере пресечения ранее задержанным в Москве родственникам подозреваемого и его знакомому", - добавили в СК.

Преступление было совершенно на юго-востоке столицы на Краснодарской улице вечером 17 апреля. Белая "Тойота" была припаркована на тротуаре, прямо возле подъезда. Замечание автовладельцу решил сделать 24-летний Кирилл. Шахин Аббасов, судя по выражению лица, абсолютно искренне не понимает, что он такого сделал. Пока один на один - ведет себя довольно мирно. Но вот уже запись с камеры домофона - на черной BMW приехали друзья, из подъезда вышли родственники Аббасова. И Кирилла уже бьют ногами и руками. По данным следствия, подозреваемый нанес удар ножом, от которого пострадавший позже скончался в больнице.

Согласно материалам уголовного дела, Аббасов решил сбежать из Москвы. Он несколько раз менял машины. Все они были обнаружены и осмотрены. В черном BMW следователи нашли пистолет Макарова. По подозрению в соучастии были задержаны приятели Аббасова. Еще - его отец. Он живет в том же подъезде, где произошло убийство. В квартире прошел обыск. Следователи нашли 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.

По имеющимся данным, семья Аббасова якобы торговала обувью. Главу семейства увозят на допрос в Следственный комитет. В черных пакетах - наличность.

По информации Следственного комитета, подозреваемый в убийстве находился на территории нашей страны незаконно.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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