В субботу в Конгрессе состоится голосование по законопроекту о выделении очередного транша режиму Зеленского

Washington Post с прискорбием сообщает: пока военная помощь Киеву буксует, Россия перехватывает на поле боя инициативу. И теперь российская армия ведет артиллерийский огонь и использует беспилотники с гораздо большей интенсивностью, нежели ВСУ.

"По мнению аналитиков, Россия нарастила военное производство, пополняя запасы стандартного оружия и боеприпасов, и, вероятно, сможет продолжать атаковать Украину еще как минимум два года. Это отрезвляющий факт для Киева, которому не хватает оружия и солдат и который теряет свои позиции на поле битвы", - говорится в материале.

В преддверии голосования в Конгрессе по выделению помощи Украине подобные статьи красноречиво намекают американским законодателям, какое именно решение им следует принять. Администрация Байдена уже давно от тактики убеждения перешла к откроенному давлению на жалость. Киев падет - и его способность выстоять зависит только от завсегдатаев Капитолийского холма.

"Без выделения помощи существует вполне реальный риск, что украинцы могут потерпеть поражение на поле боя к концу 2024 года. Или, по крайней мере, того, что Путин окажется в состоянии, по сути, диктовать условия политического урегулирования", - заявил Уильям Бёрнс, директор ЦРУ.

Голосование по законопроекту о выделении Украине финансовой помощи в Конгрессе назначено на субботу. Но в документе много нюансов. Во-первых, значительную часть суммы Киев получит в долг. Во-вторых, из обещанных ранее 60 миллиардов долларов режим Зеленского получит намного меньше - ведь часть денег предназначена Израилю.

Глава украинского МИДа сейчас на итальянском острове Капри. Прилетел договариваться с представителями стран "Большой семерки" о новых поставках ПВО. Журналисты пытались поймать министра в кулуарах, но задать вопрос не вышло. Озвучивать мысли все же пришлось по-английски. Кулеба анонсирует некие "конкретные шаги", которые западные партнеры готовы предпринять уже в ближайшее время.

До чего точно договорились представители "Большой семерки" - так это отложить идею изъятия замороженных российских активов. Пока до июня. Это значит, что финансовую помощь Киеву вновь придется собирать, что называется, с Запада по нитке. Терпеть подобное готовы не все западные политики. Свое мнение высказал баллотирующийся на пост президента США Дональд Трамп: Европа больше, чем США, заинтересована в успехах Украины. А значит, пусть и платит.

"Почему Европа не выделяет больше денег на помощь Украине? Почему Соединенные Штаты вложили в войну на Украине на 100 миллиардов долларов больше, чем Европа? Почему Европа не может сравняться с деньгами, вложенными Соединёнными Штатами Америки, чтобы помочь отчаянно нуждающейся стране? По общему мнению, украинское выживание и сила должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас, но это важно и для нас. Шевелись, Европа", - заявил Трамп.

И вновь Запад ни словом не обмолвился о мирных переговорах. В отличие от Москвы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивает: наша страна всегда предпочитала диалог. От своих слов не отказываемся и сейчас, но беседа будет уже совсем на других условиях.

"Веры никакой им нет. И вот я говорил: как долго мы пытались себя заставить верить, но тем не менее мы сказали, что к переговорам готовы, но, в отличие от стамбульской истории, мы не будем на период переговоров делать каких-либо пауз в боевых действиях. Процесс должен идти. Во-вторых, конечно, реалии на земле стали другими. Причем существенно другими. И эти реалии необходимо учитывать", - указал Лавров.

Но Киев сам запретил себе садиться с Москвой за стол переговоров по указке Запада. Теперь в ожидании помощи приходится отправлять на фронт как можно больше простых украинцев. Но согласны не все. Так, трое солдат ВСУ переплыли реку Днепр и сдались в плен нашей армии - лишь бы не стать пушечным мясом. Видео опубликовал губернатор Херсонской области.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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