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Мишустин отметил рост ожидаемой продолжительности жизни в России

18:12
  • пятница
  • 19 апреля 2024

До 73,5 года

Уже около 80% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших выпускается в нашей стране, и производство нужно продолжать наращивать. Об этом глава кабмина Михаил Мишустин рассказал в своем видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава.

Еще одна важнейшая задача - повышение доступности качественной медицины, в том числе с применением современных способов лечения. В своем обращении Мишустин поблагодарил врачей и медработников за огромный вклад в дело сохранения жизни и здоровья людей и пожелал им благополучия.

"Благодаря усилиям всего медицинского сообщества удалось достичь существенного результата. За последний год ожидаемая продолжительность жизни в нашей стране выросла практически до 73,5 года. Это самый высокий показатель за всю историю России. Поэтому мы последовательно расширяем программу государственных гарантий. На текущий год ее финансирование увеличено более чем на 400 млрд рублей, чтобы граждане и дальше получали помощь бесплатно по полису ОМС даже при серьезных заболеваниях", - отметил премьер.

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