Путина пригласили посетить ЦАР

И Лаврова тоже

Центрально-Африканская Республика (ЦАР) направила президенту России Владимиру Путину приглашение посетить страну.

Об этом заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в интервью RTVI. Приглашение также получил глава МИД России Сергей Лавров.

Российские политики могут приехать в любое удобное время. "Их будут приветствовать в Центрально-Африканской Республике", - подчеркнул Туадера.

России и ЦАР есть что обсудить – это и двусторонние отношения, и видение мира и работа над новыми программами.

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