ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путина пригласили посетить ЦАР

16:44
  • пятница
  • 19 апреля 2024

И Лаврова тоже

Центрально-Африканская Республика (ЦАР) направила президенту России Владимиру Путину приглашение посетить страну.

Об этом заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в интервью RTVI. Приглашение также получил глава МИД России Сергей Лавров.

Российские политики могут приехать в любое удобное время. "Их будут приветствовать в Центрально-Африканской Республике", - подчеркнул Туадера.

России и ЦАР есть что обсудить – это и двусторонние отношения, и видение мира и работа над новыми программами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Фостен Арканж Туадера
Владимир Путин и Фостен Арканж Туадера
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.