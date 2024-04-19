Путина пригласили посетить ЦАР

И Лаврова тоже
Центрально-Африканская Республика (ЦАР) направила президенту России Владимиру Путину приглашение посетить страну.
Об этом заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в интервью RTVI. Приглашение также получил глава МИД России Сергей Лавров.
Российские политики могут приехать в любое удобное время. "Их будут приветствовать в Центрально-Африканской Республике", - подчеркнул Туадера.
России и ЦАР есть что обсудить – это и двусторонние отношения, и видение мира и работа над новыми программами.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: