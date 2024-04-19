Агрессивное меньшинство: кто и зачем протестует против закона об иноагентах в Грузии

США и ЕС намерены сменить руководство страны

Этот закон должен был стать проходным – обычная рутина для парламента, которая в итоге коснется от силы нескольких тысяч человек. Но буквально за секунду грузинские оппозиционные депутаты переквалифицировались в боксеров и начали избивать оппонентов во имя демократии и цивилизованного мира.

Казалось, спикеру удалось успокоить бойцов, но горячий кавказский нрав дал о себе знать в коридорах парламента. Драка продолжилась в новой локации.

Закон об иноагентах в Грузии пытаются принять со второй попытки. Практически с момента развала Советского Союза небольшую страну наводнили сотни так называемых НКО – неправительственных организации, которые объясняют грузинам, как правильно жить. По сути, никаких ограничений после его принятия не будет. НКО лишь получат соответствующую маркировку. Но даже такая перспектива испугала оппозицию, в том числе президента Саломе Зурабишвили.

"Это копия закона, принятого Путиным несколько лет назад. Который ужесточался, и он призван ограничить деятельность неправительственных организаций, ограничить свободу средств массовой информации, ограничить международные организации, которые представлены в Грузии с момента обретения ею независимости. Эти организации финансируют и поддерживают наши ведомства, наш демократический прогресс и в целом наш путь к европейской и евроатлантической интеграции. Этот закон критикуется всеми, в том числе нашими европейскими и американскими партнерами, которые говорят, что его принятие станет преградой для вступления в ЕС", - возмутилась она.

Такое беспокойство Зурабишвили об иностранных организациях становится понятно, если изучить ее биографию. Родилась во Франции в семье грузинских эмигрантов, ненавидевших советскую власть. Получила образование сначала во Франции, а затем в США в Колумбийском университете. Там куратором Зурабишвили был известный русофоб Збигнев Бжезинский. Президент Грузии, как говорят о ней грузинские же политологи, классический пример европопулиста. В ее арсенале громкие лозунги – за свободу и демократию, против несвободы и тоталитаризма. С такими же неконкретными требованиями на улицах Тбилиси почти неделю митингуют некоторые местные жители.

По какой причине демонстранты и президент Грузии называют закон российским – никто не сообщает.

"Весь состав закрытых ночных клубов Грузии вышел на улицы и протестует против якобы кремлевского российского закона. Но сравните его с американским законом, который по-настоящему жесткий, со всеми санкциями, разбирательствами и уголовной ответственностью, которые получают иностранное финансирование", - отметил Петр Мамрадзе, грузинский политолог.

Не читали, но осуждают не только демонстранты. Западные политики еще до первого голосования в грузинском парламенте заявили, что закон об иноагентах подрывает демократические устои.

"Очень жаль, что в их заявлении нет ни одного конкретного аргумента. Ни одного, я повторяю. Вы видели эти заявления Столтенберга и Шольца? Они говорили, что закон противоречит ценностям Евросоюза. Но в какой части? В какой части закона? Почему? Нет ответа. И эти заявления не заставят нас изменить свое решение", - отреагировал Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии.

Не заставляет изменить решение и грузинская протестная дискотека под открытым небом. Немногочисленные активисты иностранных НКО митингуют уже неделю. В первых рядах – бывшие политики времен Саакашвили. При этом сами демонстранты понимают, что их протест вряд ли заставит депутатов проголосовать против закона об иноагентах. Тем более, что первое чтение он уже прошел.

На контрасте с бессмысленными речами оппозиционных политиков и демонстрантов грузинский премьер высказался четко: закон должен быть принят, чтобы не было Майдана. Ведь только смена действующей грузинской власти, речь о премьере и парламентском большинстве, и есть цель нынешних протестов, которые подогревает Зурабишвили под контролем западных дипломатов. И это не предположение политологов, грузинский президент своих целей не скрывает.

"Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью CNN прямо сказала, что идет подготовка к этим парламентским выборам. У политтехнологов есть такое выражение - прогрев поляны. То есть создается какой-то кризис искусственно. Речь идет о том, чтобы свергнуть грузинского премьера Ираклия Кобахидзе и чтобы после выборов осенью Грузия стала более прозападной и более антироссийской. Вот в чем вся суть этих событий", - объяснил политолог Максим Жаров.

Пока что правительство контролирует ситуацию. Когда демонстранты ведут себя слишком агрессивно, полиция проводит задержания. Впрочем, организаторы протестов - опытные мастера провокаций. В любой момент могут замотивировать толпу на силовой сценарий. Особенно, если срежиссировать кровопролитие.

"Мерзко это видеть, когда те самые нацисты Саакашвили, которые активно участвовали в строительстве садистской системы, сейчас стоят и заявляют всему народу, что они прозападные, они за европейский путь Грузии, несмотря на то, что было, на все эти пытки, переполненные тюрьмы и массовое бегство многих граждан Грузии за пределы страны", - отметил грузинский политолог Петр Мамрадзе.

Правительство отступать не собирается, и в парламенте закон об иноагентах, скорее всего, примут. Вот только президент уже заявила, что наложит на него вето. Правда, обойти президентский запрет не составит труда - для этого нужно простое парламентское большинство. Оппозиция это понимает. И, похоже, собирается использовать принятие закона как повод для новых демонстраций. Чтобы привести к власти сторонников антироссийских санкций, военной помощи Украине и даже открытия второго фронта.

Впрочем, если агрессивное меньшинство готово на все, то многие грузины помнят, что произошло ровно 20 лет назад, когда к власти пришел режим Саакашвили. Итогом стала потеря Абхазии и Южной Осетии. Очередную цветную революцию Грузия может просто не пережить.

Денис Большаков, "ТВ Центр"

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