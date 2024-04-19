Продолжается прием заявок на участие в конкурсе "Многоликая Россия"

Победитель получит полмиллиона рублей

В России продолжают принимать заявки на участие в журналистском конкурсе "Многоликая Россия".

Цель конкурса – популяризация и сохранение национальных традиций и обычаев народов России, сообщили "ТВ Центру" в Департаменте СМИ и рекламы Москвы. В нем примут участие работы, освещающие вопросы этнокультурного развития российских регионов.

Ежегодно в конкурсе принимают участие более 250 редакций СМИ более чем из 50 регионов России.

В этом году победителей ждет денежный приз: гран-при – 500 тысяч рублей, первое место – 100 тысяч рублей, второе место – 70 тысяч рублей, третье место – 50 тысяч рублей. Церемония награждения пройдет в октябре в Казани.

Заявки принимаются с 15 марта по 1 сентября 2024 года. Работы на конкурс можно послать двумя способами: в электронном виде с помощью системы "Мои субсидии" или почтой. С более подробной информацией можно ознакомиться тут.

Организатор конкурса – агентство по печати и массовым коммуникациям Татарстана при поддержке регионального правительства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"