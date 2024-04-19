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В Москве состоится велофестиваль "Садовое кольцо"

17:29
  • пятница
  • 19 апреля 2024

Фестивальный городок откроется 18 мая на Зубовской площади

В Москве 18 мая состоится велофестиваль "Садовое кольцо".

"Велофестиваль - это масштабный праздник в поддержку развития велосипедной культуры в Москве. Мы хотим, чтобы люди увидели преимущество велосипеда как транспорта. Это делает город более экологичным и безопасным, а людей более здоровыми и счастливыми. А еще велофестиваль - это просто хорошая возможность встретиться с друзьями, коллегами и активно провести время с семьей", - отмечают организаторы.

Фестивальный городок откроется в 12:00 на Зубовской площади. Он будет работать до 17 часов. Для участников подготовят развлекательную программу, интерактивные зоны и фудкорт. В 13:00 стартует велосипедная прогулка по Садовому кольцу.

С правилами участия можно ознакомиться на официальном сайте.

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