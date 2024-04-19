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Ереван и Баку договорились о демаркации госграницы у четырех сел

18:03
  • пятница
  • 19 апреля 2024

Линия будет проходить на участке в Тавушской области

Армения и Азербайджан согласовали отдельные отрезки границы между четырьмя селами. на северо-востоке Армении.

Комиссии двух стран встретились в пятницу и определили прохождение отдельных отрезков границы, сообщили в аппарате премьера Армении Никола Пашиняна.

За картографическую основу были приняты последние карты времен СССР, передает РИА Новости.

После делимитации вооруженные силы уйдут с участков, на дежурство заступят пограничные войска.

19 сентября 2023 года Азербайджан провёл в Карабахе антитеррористическую операцию. 20 сентября Баку и Степанакерт подписали соглашение о прекращении огня, которое включает пункт о юридическом оформлении Нагорного Карабаха как части Азербайджана.

28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении её существования с 1 января 2024 года.

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