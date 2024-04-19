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Столтенберг предложил членам НАТО поискать снаряды поглубже

18:48
  • пятница
  • 19 апреля 2024

Нужно рисковать собственной безопасностью ради Украины

Страны НАТО должны рисковать и отправлять Киеву оружие, необходимое для их собственной безопасности.

"Я призвал страны копать глубже, что означает, что, если они могут поставить Украине только оружие, которое им необходимо для обеспечения собственной обороны, то они должны рисковать", - заявил генсек альянса Йенс Столтенберг (цитата по РИА Новости)

В частности, Чехия уже закупила 500 тысяч снарядов для ВСУ. Также союзники договорились предоставить дополнительную военную поддержку Украине , включая противовоздушную оборону (ПВО).

Столтенберг также заявил, что  Украина имеет право наносить удары по целям на территории России – это якобы ее право на самооборону.

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