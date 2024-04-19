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Захарова: Распад США уже не выглядит невозможным

19:12
  • пятница
  • 19 апреля 2024

Американский котел бурлит как никогда

В МИД России не исключили возможности распада США.

В текущей ситуации пророчества о распаде США не выглядят невыполнимыми, заявила в своем telegram-канале официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В США сейчас усугубляется противостояние между федеральным центром и штатами Техас, Флорида и Алабама.

Кроме того, предстоящие выборы президента станут настоящим испытанием для американской политической системы. Противоречия между республиканцами и демократами по основополагающим вопросам растут с каждым днем.

"Единый "плавильный котел" Америки бурлит как никогда", - написала Захарова.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что Россия в XVIII-XIX веках два раза спасала США от распада, в третий раз она это делать не собирается.

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