В МЧС рассказали, когда в Москве утихнет штормовой ветер

Порывы достигают 17 метров в секунду

В Москве сильный порывистый вечер продержится до 2:00 субботы, 20 апреля.

"Сохранятся порывы ветра южной четверти до 17 метров в секунду", - сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.

Ранее спасатели предупредили об усилении ветра до 23 метров в секунду 19 апреля. Москвичей попросили не укрываться под деревьями, не парковать вблизи шатких конструкций автомобили, а на дорогах избегать опасных маневров. В столице из-за непогоды убрали летние веранды и закрыли парки.

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