Есть погибшие

Российские регионы подверглись массовой атаке беспилотниками. Как сообщили в Минобороны, дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 50 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями.

В Белгородской области погибли два человека, в Смоленской загорелась ёмкость с горюче-смазочными материалами, в Брянской и Калужской областях повреждены энергообъекты, сообщили руководители регионов.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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