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ЧП произошло у здания суда, где проходит процесс по делу Трампа

10:18
  • суббота
  • 20 апреля 2024

Мужчина совершил самосожжение

В Нью-Йорке у здания суда, где проходит заседание по делу против экс-президента США Дональда Трампа, мужчина устроил самосожжение. По словам очевидцев, бутылки с горючей жидкостью он принёс в своём рюкзаке. На помощь поспешили полицейские с огнетушителями. Мужчину госпитализировали. По некоторым данным, он скончался от ожогов. 
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В Сети позже обнаружили видеозапись, на которой предполагаемый поджигатель критикует политиков США, а также предупреждает об "апокалиптическом фашистском перевороте".

В полиции считают, что мужчина не преследовал Трампа или других участников процесса. Сам экс-президент никак не прокомментировал инцидент.

Дональду Трампу вменяют подделку деловых документов из-за выплат двум женщинам. По совокупности обвинений ему грозит 136 лет заключения, сообщает "ТВ Центр".

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Мужчина устроивший самосожжение у здания суда в Нью-Йорке
Мужчина устроивший самосожжение у здания суда в Нью-Йорке
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