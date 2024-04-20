Уровень Ишима в Тюмени превысил критическую отметку

Затоплены набережные города

Уровень воды в тюменском Ишиме ночью превысил критическую отметку. Подъём продолжается. Первый ярус городской набережной полностью затоплен. Вода подступает к целому ряду сельских населённых пунктов. Жителей о необходимости эвакуации в связи со сложной обстановкой по громкой связи оповещают наряды ДПС. В селе Казанском МЧС, дорожники и волонтёры укрепляют дамбы. Постоянно идёт мониторинг состояния гидротехнических сооружений.

Как идёт работа по противодействию паводку в Курганской области накануне проверил глава МЧС Александр Куренков. В самом Кургане продолжают возводить защитную дамбу в микрорайонах Вороновка и Восточный.

По поручению президента - в пострадавших регионах предпринимаются все необходимые меры для помощи людям и ликвидации последствий стихии. В Оренбурге спасатели откачивают воду из затопленных подвалов, а инженеры ракетных войск обустраивают сеть водоотводных каналов. Всего задействовано более ста военнослужащих и 24 единицы техники - самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, сообщает "ТВ Центр".

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