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Доставил снаряды на передовую: всё о подвиге ефрейтора Жаворонкова

11:06
  • суббота
  • 20 апреля 2024

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

Новые примеры отваги и мужества наших военнослужащих в зоне спецоперации.

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Старший сержант Александр Колесник, выполняя боевые задачи, заметил передвижение диверсионно-разведывательной группы противника к нашим оборонительным позициям, и незамедлительно открыл огонь. Под постоянным обстрелом, рискуя жизнью, Александр уничтожил две единицы бронетехники с экипажами. Враг понёс потери и отступил.

Гвардии ефрейтор Михаил Жаворонков вместе с сослуживцами доставлял боеприпасы на линию соприкосновения. Маневрируя при обстрелах артиллерии и атаках БПЛА противника, Михаил совершил десять выездов на передовую. Наши бойцы получили необходимый груз вовремя, сообщает "ТВ Центр".

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