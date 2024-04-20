Сергею Шойгу показали новейшие модели беспилотников

На полигоне в Подмосковье

Как выполняются указания по разработке военных беспилотников и стрелкового оружия с учетом накопленного опыта СВО, проверил министр обороны России. Сергей Шойгу посетил полигон Московского военного округа.

Там главе ведомства показали линейку перспективных ударных дронов, неуязвимых для средств подавления противника. Уже в ближайшее время аппараты поступят на передовую, чтобы ещё более усилить наступательный потенциал наших войск, которые планомерно теснят националистов на ключевых направлениях.

Давление на ВСУ с каждым днём усиливается. И всё чаще в атаках на националистов штурмовые группы применяют новейшие разработки российских оружейников. Первые образцы ударных дронов показали Сергею Шойгу.

Такие беспилотники адаптированы под любой вид боеприпасов. Поднимут и артиллерийский снаряд, и двухсоткилограммовую бомбу. Главное преимущество - аппараты собраны полностью из отечественных комплектующих. Министр говорит - талантливых конструкторов решено объединить в научно-производственный комплекс.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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