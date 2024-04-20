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Сергею Шойгу показали новейшие модели беспилотников

11:51
  • суббота
  • 20 апреля 2024

На полигоне в Подмосковье

Как выполняются указания по разработке военных беспилотников и стрелкового оружия с учетом накопленного опыта СВО, проверил министр обороны России. Сергей Шойгу посетил полигон Московского военного округа.
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на танковом заводе под Омском

Там главе ведомства показали линейку перспективных ударных дронов, неуязвимых для средств подавления противника. Уже в ближайшее время аппараты поступят на передовую, чтобы ещё более усилить наступательный потенциал наших войск, которые планомерно теснят националистов на ключевых направлениях.

Давление на ВСУ с каждым днём усиливается. И всё чаще в атаках на националистов штурмовые группы применяют новейшие разработки российских оружейников. Первые образцы ударных дронов показали Сергею Шойгу.

Такие беспилотники адаптированы под любой вид боеприпасов. Поднимут и артиллерийский снаряд, и двухсоткилограммовую бомбу. Главное преимущество - аппараты собраны полностью из отечественных комплектующих. Министр говорит - талантливых конструкторов решено объединить в научно-производственный комплекс.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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