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Вода затопила правобережную часть Кургана

12:02
  • суббота
  • 20 апреля 2024

И более ста садовых участков

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим превысил отметку в девять метров. В регионе усиливают группировку МЧС, расширяют и укрепляют дамбы. В Курганской области паводок практически достиг своего пика. Спасатели работают круглосуточно.
С затопленных территорий в Оренбурге эвакуировали более 1,7 тысячи человек

Тобол поднялся так высоко, а течение в нём настолько сильно, что даже дикие животные оказываются в пределах города. Так, в Кургане оказалась целая стая сибирских косуль.

Подтопленными остаются более двух тысяч жилых домов. В самом Кургане под водой вся правобережная часть города – это сразу несколько микрорайонов и более ста СНТ. Спасатели работают в круглосуточном режиме: эвакуируют и оповещают жителей. За ситуацией на месте следит глава МЧС Александр Куренков.

В Оренбургской области вода пошла на спад. Жители возвращаются в свои дома. Помогают им военные. В Орске продолжают откачивать воду – за сутки примерно 33 тысячи тонн. Во многих районах области ситуация всё ещё сложная – в зоне подтопления остаются 14 тысяч жилых домов и 21 тысяча участков.

Стремительно разливаются реки и в Западной Сибири. Посёлок Усть-Кабырза в Кемеровской области отрезан от большой земли – уровень воды в Томи и Усе продолжает расти. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидаются дожди и повышение температуры.

Александра Панина, «ТВ Центр»

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