Европа и США помогают Украине в ущерб собственной безопасности

Отдают последние снаряды

Нижняя палата американского Конгресса сегодня рассмотрит пакет финансовой помощи Украине. Процедурное голосование прошло накануне. В случае одобрения документ поступит в Сенат, а после - на подпись президенту. НАТО совместными усилиями обещает Киеву новые системы ПВО. Генсек альянса уговаривает страны-участницы предоставить вооружение в ущерб собственной безопасности.

Пересчитав ещё раз доступные на складах системы ПВО, министры обороны стран НАТО, хоть и скрепя сердце, но всё же согласились поделиться с Украиной. Радостную новость почему-то с ноткой грусти сообщает генсек альянса Йенс Столтенберг.

Впрочем, из речи генсека НАТО следует, что даже если члены альянса могут передать Украине только то оружие, которое необходимо им самим, то всё равно придётся пойти на риск и отправить Киеву, что называется, последнюю рубашку. Тезис Столтенберга не меняется - ВСУ борются за безопасность самого НАТО, а следовательно - им нужнее.

Но в США не все горят желанием раскошеливаться на помощь Украине. Процесс активно тормозят некоторые конгрессмены-республиканцы и менять своё мнение они очевидно, не планируют.

"Пора перестать финансировать Украину. Гибнет много украинцев, особенно молодежи. Хватит! Я устал от этого и считаю, что настало время инициировать мирные переговоры. Когда я спрашиваю Украину, что для них победа, то в ответ слышу о возврате всех территорий и Крыма. Ребята, Крым никогда туда не вернётся. Там большинством приняли решение быть с Россией", - заявил конгрессмен от штата Аризона Пол Госар.

Окончательное голосование по законопроекту назначено в Конгрессе на сегодня. 19 апреля пакет помощи Украине прошёл в Палате представителей США процедурное голосование. "За" высказались 316 конгрессменов, при необходимых 218.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

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