В Москве появится ещё одно современное электродепо

Подробности сообщил Сергей Собянин

В Москве идёт строительство нового электродепо "Столбово". Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, оно станет одним из крупнейших в столице.

Комплекс будет включать более 50-ти зданий и сооружений, а общая длина проложенных путей превысит 12 километров. Ежедневно там смогут выполнять техническое обслуживание порядка трёх десятков составов Сокольнической и будущей Троицкой линий метро.

Мэр напомнил, что с 2011 года в Москве построили и реконструировали 12 депо.

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