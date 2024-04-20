В Театре на Малой Ордынке представили своё прочтение знаменитого романа Фицджеральда

На сцене представлен спектакль "Ночь нежна"

Известный роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, получивший новое прочтение. В Москве в Театре на Малой Ордынке состоялась премьера спектакля "Ночь нежна", сообщает "ТВ Центр".

Произведение американского писателя опубликовано 90 лет назад. Это романтическая и чувственная история о любви, страсти, надеждах и разочарованиях, наполненная лёгкой грустью.

Она не теряет свою актуальность и в наши дни. Новая версия стала более современной и динамичной. Зрители оценят яркие костюмы и декорации, великолепно поставленные танцы, звёздный и талантливый состав актёров.

"Об этом произведении очень интересно отозвался Хемингуэй. Он написал, что это сила трагизма и магия любви. Он называл это произведение самым выдающимся у Фицджеральда", - отметил художественный руководитель театра Евгений Герасимов.

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