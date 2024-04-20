ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Театре на Малой Ордынке представили своё прочтение знаменитого романа Фицджеральда

12:19
  • суббота
  • 20 апреля 2024

На сцене представлен спектакль "Ночь нежна"

Известный роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, получивший новое прочтение. В Москве в Театре на Малой Ордынке состоялась премьера спектакля "Ночь нежна", сообщает "ТВ Центр".  

Московский театр запустил экскурсии по закулисью
В Театре Российской армии покажут "Капитанскую дочку"

Произведение американского писателя опубликовано 90 лет назад. Это романтическая и чувственная история о любви, страсти, надеждах и разочарованиях, наполненная лёгкой грустью.

Она не теряет свою актуальность и в наши дни. Новая версия стала более современной и динамичной. Зрители оценят яркие костюмы и декорации, великолепно поставленные танцы, звёздный и талантливый состав актёров.

"Об этом произведении очень интересно отозвался Хемингуэй. Он написал, что это сила трагизма и магия любви. Он называл это произведение самым выдающимся у Фицджеральда", - отметил художественный руководитель театра Евгений Герасимов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Спектакль "Ночь нежна"
Спектакль "Ночь нежна"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.