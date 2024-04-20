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Москвичей пригласили на весенний субботник

11:54
  • суббота
  • 20 апреля 2024

Он проходит во всех районах столицы

Экологические квесты, конкурсы и подарки. В Москве проходит общегородской субботник. Организаторы подготовили обширную развлекательную программу.
В Москве прошёл первый в этом году субботник

Жители столицы, специалисты комплекса ЖКХ, школьники и студенты приведут в порядок дворы, детские площадки, парки и скверы. Запланированы работы по озеленению, промывке дорог и фасадов домов.

В Западном округе центральной площадкой стал большой газон МГУ: там убирают мусор, ухаживают за деревьями и кустарниками. В Братеевской пойме к высадке подготовили саженцы ивы, дуба и сирени. Инвентарь приносить не нужно: всё выдадут на месте. Согреться поможет горячее питание: во всех районах работают полевые кухни.

В первом субботнике, который прошёл неделю назад, приняли участие 900 тысяч москвичей. До конца месяца в порядок приведут все городские пространства.

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