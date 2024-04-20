Собянин рассказал о развитии волонтёрского движения в Москве

Волонтёры активно помогают школам

Сергей Собянин назвал самые популярные запросы в сервисах "Мосволонтёра". Это - сопровождение мероприятий, обучение добровольцев и получение личной книжки волонтёра.

Как написал мэр на своей странице "ВКонтакте", волонтёры помогают образовательным учреждениям, корпоративным объединениям и НКО.

Чтобы получить необходимую поддержку, нужно оформить заявку на сайте "Мосволонтёр". С начала 2023 года туда поступило более двух тысяч запросов.

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