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Куклачёва после инфаркта отправят долечиваться в санаторий

15:42
  • суббота
  • 20 апреля 2024

Пока артист остаётся в больнице

Юрия Куклачёва отправят на реабилитацию в санаторий. Об этом РИА Новости сообщила представитель артиста Ольга Кардокене.
Куклачёв вышел на связь из больницы после инфаркта

По её словам, сейчас перенёсший инфаркт Куклачёв находится в больнице и пользуется кислородной маской. Кардокене уточнила, что в лечебном заведении он пробудет ещё примерно две недели.

Куклачёву стало плохо вечером 12 апреля на юбилейном концерте по случаю его 75-летия. Клоуна срочно госпитализировали в московскую больницу, где в течение трёхчасовой операции установили несколько стентов.

Концерт назывался "Самый добрый клоун". По словам сына артиста, он выложился на сцене по полной и уже после представления начал жаловаться на боли в груди.

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