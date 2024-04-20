При обстреле Белгородской области погибла беременная женщина

Ещё три человека ранены

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Погибла беременная женщина, ещё три местных жителя ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В результате обстрела выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы в 12 частных жилых домовладениях. Повреждены два легковых автомобиля.

Ранее Минобороны сообщило о массированной атаке беспилотниками этой ночью. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 50 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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