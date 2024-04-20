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В Москве завершается строительство храма в честь Ксении Петербургской

15:20
  • суббота
  • 20 апреля 2024

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На севере Москвы в Бескудниковском районе завершают строительство храма в честь святой блаженной Ксении Петербургской. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Здание выполнено в традициях русского средневекового зодчества и рассчитано на пятьсот прихожан. В настоящее время закончили внутреннюю отделку: окрасили стены, выложили гранитом пол.

Заказали иконостасы и паникадило. Проложили инженерные сети и наружные коммуникации. Остались облицовка входных групп, а также работы на лестницах, в коридорах и доме причта. Открытие храма намечено на лето, сообщает "ТВ Центр".

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