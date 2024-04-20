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Школьников пригласили на День открытых дверей в Университет имени Пирогова

15:02
  • суббота
  • 20 апреля 2024

Проходят лекции и мастер-классы

В одном из ведущих вузов в сфере здравоохранения - Российском университете имени Пирогова - сегодня в формате фестиваля проходит День открытых дверей.

Абитуриентам рассказывают о научной деятельности и разнообразных программах обучения - от специалитета до аспирантуры. Проходят встречи с учёными, преподавателями, врачами частных и государственных клиник, студентами и выпускниками.

Школьников пригласили на лекции и мастер-классы, и предложили погрузиться в атмосферу учебного заведения, проведя самостоятельно медицинские манипуляции на специальных тренажёрах. Для жителей регионов предусмотрена онлайн-трансляция, сообщает "ТВ Центр".

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День открытых дверей в РНИМУ имени Н.И. Пирогова
День открытых дверей в РНИМУ имени Н.И. Пирогова
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