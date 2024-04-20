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Москва обвинила режим Зеленского в терроризме после убийства военкора "Известий"

14:45
  • суббота
  • 20 апреля 2024

Журналист погиб в зоне спецоперации

Москва расценивает целенаправленное убийство военкора "Известий" Семёна Ерёмина как очередное подтверждение террористической сущности режима Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По её словам, кровавое преступление является актом мести за выполнение журналистского долга.
В зоне СВО погиб военкор "Известий" Семен Еремин

В свою очередь, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять меры для привлечения к ответственности причастных к убийству военкора Ерёмина.

В Кремле гибель журналиста "Извести" назвали большой трагедией. "Что касается того, что ВСУ сознательно делают журналистов российских своими целями, да, так оно и есть", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Семён Ерёмин погиб накануне в зоне спецоперации, готовя репортаж о ситуации на передовой. Националисты сбросили боеприпас с беспилотника на съёмочную группу. Зрители, коллеги и российские бойцы запомнили журналиста как профессионала, который освещал события из горячих точек фронта.

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