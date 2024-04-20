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Собянин рассказал о большой работе по реставрации памятников

16:32
  • суббота
  • 20 апреля 2024

Специалисты приступили к восстановлению двух монументов Петровского парка

За 13 лет в столице отреставрировали около восьмисот памятников и скульптур. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в марте специалисты приступили к восстановлению двух монументов Петровского парка.

Один из них - бюст Константина Циолковского. Его вместе с постаментом бережно демонтировали. В настоящее время идут работы по устройству фундамента.

Кроме того, реставрируют памятник учёному Николаю Жуковскому. Восстановить монументы планируют до конца июля. По словам мэра, в Москве скоро завершат работы ещё по трём памятникам: Кутузову, Фрунзе и Крупской. 

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Бюст Николаю Жуковскому в Петровском парке
Бюст Николаю Жуковскому в Петровском парке
Бюст Константину Циолковскому в Петровском парке
Бюст Константину Циолковскому в Петровском парке
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