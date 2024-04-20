В зоне СВО сбит украинский штурмовик Су-25

И 213 дронов противника

Российскими силами ПВО в зоне спецоперации сбит украинский штурмовик Су-25, а также 213 беспилотников и пять авиабомб Hammer. Об этом сообщили в Минобороны.

Помимо этого, поражено хранилище авиационного топлива воздушных сил Украины и два используемых в военных целях объекта транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями были сбиты 50 украинских беспилотников.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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