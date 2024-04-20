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Первые лесные пожары начались в Башкирии

18:01
  • суббота
  • 20 апреля 2024

В республике установилась аномальная для апреля жара

В Башкирии зафиксирован первый лесной пожар, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Очаг возгорания обнаружен в Абзелиловском районе.

Пожарным быстро удалось справиться с огнём и не допустить его распространения.

В Башкирии сейчас стоит аномально жаркая погода: среднесуточная температура на 7-12 градусов выше климатической нормы. В некоторых районах республики столбики термометров поднимаются до отметки 28 градусов. Осадков при этом не ожидается.

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