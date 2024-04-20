Акция "Тотальный диктант" прошла в 44 странах

На всех континентах Земли

Популярная просветительская акция "Тотальный диктант" в этом году прошла на шести континентах в 44 странах. Автором текста стала писательница Анна Матвеева из Екатеринбурга.

Диктант можно было написать в музеях, библиотеках, вузах и школах, в котокафе, на полярной станции в Антарктиде и даже в лесу. География акции охватила весь мир.

В Москве работали более двухсот площадок "Тотального диктанта". Самым необычном местом стал центральный офис известной сети быстрого питания, сообщает ТАСС.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в проведении диктанта были задействованы более 160 пространств - впервые к акции подключились Сосновый Бор и Гатчина.

Среди диктующих в этом году – актёры Михаил Боярский, Андрей Ургант, Яна Чурикова, Елизавета Арзамасова, писатель Евгений Водолазкин и многие другие.

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