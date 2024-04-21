Уровень реки Томь в Кемеровской области достиг опасного значения

Вода прибывает

В Кемеровской области уровень реки Томь достиг опасного значения в 6 метров 30 сантиметров. Вода прибывает из-за большого количества осадков в верховьях реки. Подтоплений жилых домов пока нет, но некоторые дороги уже пришлось перекрыть.

В Ишиме несколько суток сотни спасателей и волонтёров укрепляли дамбу. Насыпь протянулась почти на три километра, сейчас она сдерживает напор стихии. Уровень воды уже превысил десятиметровую отметку, это новый рекорд. Из города эвакуировано порядка 600 человек.

В Курганской области всё ещё подтоплены 29 населённых пунктов, это около пяти тысяч домов. Уровень реки Тобол в районе областного центра снизился, сообщает "ТВ Центр".

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